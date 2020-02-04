Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились ростом основных индексов

ШАНХАЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Торги на биржах материкового Китая завершились во вторник ростом основных индексов, которые накануне - в первый день работы фондовых рынков после новогодних каникул в КНР - обвалились более чем на 7% на фоне вспышки коронавируса в стране. Соответствующая позитивная динамика зафиксирована на сайтах фондовых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к закрытию торгов поднялся на 1,34%, до 2783,29 пункта. Рост котировок отмечен по всему спектру "голубых фишек". Сильнее всего выросли акции компаний, занятых в секторе информационных технологий.

Значительным ростом котировок завершились торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке "Шэньчжэнь компонент" поднялся на 3,17%, до 10089,67 пункта. Отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках индекс CSI300 вырос на 2,64%.

3 февраля стал первым днем работы фондовых рынков материкового Китая после начавшихся 24 января каникул по случаю китайского Нового года. В Шанхае часть предприятий, занятых в стратегически важных отраслях, уже возобновили работу. Для остальных администрация города продлила каникулы до 10 февраля.

Рост деловой активности во вторник, как пишет шанхайский информационный ресурс Shine, эксперты связывают со значительным притоком иностранного капитала на рынок материкового Китая через механизм перекрестных торгов Гонконгской фондовой биржи с биржами Шанхая и Шэньчжэня. Влияние коронавируса на фондовые рынки страны, полагают местные эксперты, будет носить краткосрочный характер.