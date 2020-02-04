Прибыль BP от участия в "Роснефти" в 2019 году выросла на 4,4%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Прибыль британской нефтегазовой компании BP от участия в "Роснефти" как акционера до вычета налогов и процентов за 2019 год выросла на 4,4% год к году и достигла $2,419 млрд ($2,316 млрд годом ранее), говорится в отчете BP.

В четвертом квартале этот показатель составил $412 млн против $431 млн годом ранее.

Прибыль BP в 2019 году сократилась более чем вдвое - до $4,2 млрд.

На долю ВР 2019 году пришлось 923 тыс. баррелей нефти в сутки из добычи "Роснефти", что на уровне показателя годом ранее. Добыча газа, приходящаяся на BP в добыче "Роснефти", снизилась незначительно - до 1,279 млн куб. футов в сутки против 1,285 млн куб. футов в сутки годом ранее. Всего добыча углеводородов в доле ВР составила 1,144 млн баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте, что составляет почти треть от всей добычи британской компании (3,78 млн б/с н.э.).

BP работает на российском нефтегазовом рынке с начала 90-х годов. Офис компании в Москве был открыт в 1990 году. Компания владеет 19,75% акций "Роснефти".