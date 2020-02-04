"Ъ": РЖД просят дерегулировать тарифы на конкурентных направлениях

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" просит вывести из-под регулирования тарифы на перевозку грузов на тех направлениях, где оно конкурирует с другими видами транспорта, поскольку хочет таким образом привлечь на сеть дополнительные объемы грузов, сообщает "Коммерсантъ".

Как пояснили в монополии, пока что речь идет лишь о тех направлениях, где железнодорожный транспорт конкурирует с трубопроводом по нефтепродуктам, уточняется в сообщении.

В случае реализации данной инициативы РЖД смогут устанавливать тарифы на перевозку без привязки к тарифному прейскуранту, а также не будут ограничены в размере предоставления скидок, пишет "Ъ".

На данный момент предел скидки РЖД для низкодоходных грузов составляет 25%, для остальных - 50%. За прошлый год монополия за счет предоставления 50 скидок привлекла на сеть 9,9 млн т грузов.

По мнению экспертов, данная инициатива имеет право на существование, поскольку сигналы достаточно жесткой конкуренции РЖД и смежных отраслей за груз уже видны. Однако пробовать вводить дерегулирование тарифов следует сначала на пилотных направлениях, чтобы проанализировать экономическую целесообразность этой модели, а также ее взаимодействие на конкуренцию, пишет "Ъ".

Погрузка ОАО "РЖД" по итогам 2019 года снизилась на 0,9%, до 1,278 млрд т, по результатам января 2020 года - на 4,9%, до 100,2 млн т. Однако год монополия планирует закончить с ростом на 2,9%.