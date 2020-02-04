Новые правила провоза денег через границу вступили в силу в ЕАЭС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Новые правила провоза наличных денежных средств через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму свыше $100 тыс. (в эквиваленте) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение таких средств", - говорится в сообщении ФТС.

Отмечается, что для подтверждения происхождения средств нужно будет представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок, таких как наследование или дарение.

По данным ФТС, в случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.