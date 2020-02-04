Reuters: Банк развития Китая выпустит облигации на $2 млрд для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 4 февраля. Банк развития Китая планирует выпустить облигации на сумму 14,25 млрд юаней (около $2 млрд по текущему курсу) с целью сбора средств для борьбы с коронавирусом нового типа.
Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, срок погашения специальных облигаций банка составит один год. О размере процентной ставки этих долговых ценных бумаг информации не приводится.
Официального подтверждения этой информации со стороны регулятора пока не поступало.