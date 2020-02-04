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Китайская вирусная пневмония

Reuters: Банк развития Китая выпустит облигации на $2 млрд для борьбы с коронавирусом

Официального подтверждения этой информации со стороны регулятора пока не поступало

ТАСС, 4 февраля. Банк развития Китая планирует выпустить облигации на сумму 14,25 млрд юаней (около $2 млрд по текущему курсу) с целью сбора средств для борьбы с коронавирусом нового типа.

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Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, срок погашения специальных облигаций банка составит один год. О размере процентной ставки этих долговых ценных бумаг информации не приводится.

Официального подтверждения этой информации со стороны регулятора пока не поступало.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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