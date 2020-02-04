Трутнев поручил ФАС принять меры, чтобы предотвратить рост цен на продукты в ДФО

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с главами дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе аппарата полпреда.

По данным полпредства, в СМИ стала распространяться информация о необоснованном повышении цен недобросовестными предпринимателями и некоторыми торговыми сетями на продукты питания, в том числе на овощи и фрукты, из-за временного ограничения движения через пункты пропуска на участках государственной границы России с Китаем. Сейчас работа пунктов пропуска в Приморье возобновлена для грузового транспорта.

"Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России совместно с главами дальневосточных регионов осуществлять мониторинг за ценовой ситуацией на рынке продуктов питания Дальнего Востока и принять необходимые меры в целях недопущения необоснованного повышения их стоимости. Контроль за выполнением поручения возложен на аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО", - говорится в сообщении.