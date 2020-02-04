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Китайская вирусная пневмония
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Песков: если экстренная встреча ОПЕК+ состоится, РФ будет на ней представлена

По словам пресс-секретаря российского президента, Москва "готова взаимодействовать в этом формате"

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Россия готова продолжать взаимодействовать с партнерами по формату ОПЕК+, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил во вторник на вопрос, готова ли РФ принять участие в экстренной встрече ОПЕК+, если она состоится в феврале в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.

"Безусловно, если такие встречи будут, то Россия на каком-то уровне вполне может быть представлена, как это было и раньше", - сказал Песков.

Он добавил, что тема взаимодействия в рамках ОПЕК+ фигурировала в понедельник в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. "Россия готова взаимодействовать в этом формате", - сказал Песков. На вопрос, может ли РФ пойти на дальнейшее снижение добычи нефти, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что не может сказать таких деталей.

Страны "ОПЕК плюс" (ОПЕК+) - 24 страны - экспортера нефти, включая Россию, - согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле 2019 года они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года. На встрече в начале декабря 2019 года было решено усилить сокращение добычи до марта на 0,5 млн баррелей - до 1,7 млн баррелей в сутки. Квота России увеличена с 228 тыс. до 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

В настоящее время давление на нефтяные котировки оказывает распространение нового типа коронавируса в Китае. На фоне снижения деловой активности и туризма спрос на нефть в КНР рухнул на 20%.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСаудовская АравияПесков, Дмитрий СергеевичСауд, Абдель Азиз бен Сальман, АльКитайская вирусная пневмония
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