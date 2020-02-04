ФАС до 5 февраля получит информацию о ценах на маски и лекарства в аптеках

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России ждет до 5 февраля от своих территориальных управлений информацию о ценах на маски и лекарства в аптеках страны, заявил журналистам заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

"До 5 числа мы получим по всей стране информацию. Все наши (территориальные органы) выведены на проход вручную по аптекам. И информация начнет ко мне поступать уже завтра", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном завышении цен в аптеках в связи с коронавирусом.

"Мы создали у себя штаб, мы попросили всех губернаторов в течение суток провести такие совещания с Росздравнадзором", - добавил Цариковский.

Федеральная антимонопольная служба России 31 января сообщила, что получила несколько обращений, связанных с ростом цен на медицинские маски и противовирусные препараты, и проведет по этому поводу соответствующую работу.