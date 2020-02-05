Янтарный рынок ощутил сокращение продаж из-за оттока китайских туристов

КАЛИНИНГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Сокращение турпотока из Китая из-за вспышки коронавирусной инфекции отрицательно сказалось на продажах янтаря и ювелирных изделий из него в регионах Северо-Западного федерального округа. Как сообщили ТАСС представители янтарной отрасли в Калининграде, где сосредоточено до 90% мировых запасов минерала, сувенирные магазины уже отказываются от новых закупок, под угрозой также стоит проведение международных ювелирных выставок.
"Магазины [ориентированные на туристов из Китая] уже отказались закупать изделия из янтаря, по некоторым, где была сделана отгрузка товара ранее, предупредили, что до марта текущего года никаких выплат за товар не будет, а по некоторым видам продукции просят вернуть уже оплаченный товар", - сказал владелец и директор компании "Сувениры Балтики" Василий Симонов, уточнив, что речь идет, в частности о торговых точках в Санкт-Петербурге.
Собеседник отметил, что, по его мнению, с проблемой реализации товара в ближайшее время столкнутся и производители ювелирных изделий, которые были полностью ориентированы на покупателя из Китая. В то же время более ярко эта тенденция станет заметна ближе к высокому туристическому сезону, говорит генеральный директор ассоциации "Кластер янтарной промышленности Калининградской области" Антон Федосов. Ювелирные магазины, которые делали ставку на продажи янтаря и ювелирных изделий китайским туристам в Санкт-Петербурге и Москве, "безусловно понесут убытки".
При этом для национальных производителей изделий из янтаря это может стать плюсом, считает генеральный директор ООО "Емельянов" Илья Емельянов. Сейчас покупатели из Китая приобретают на выставках и аукционах в РФ янтарное сырье, часть из которого потом вновь возвращается на российский рынок, но уже в виде готовых изделий. "Возможно, в стратегической перспективе возникнет дефицит продукции на рынке, и соответственно, может вырасти в будущем и цена. Кроме того, закрытие Китая как туристического направления может оживить другие направления, которые еще не разработаны", - добавил он.
Потенциальные риски
Распространение инфекции несет потенциальные риски для крупных участников янтарного рынка, но пока делать окончательные выводы рано, отметил Федосов. "Потенциальные риски появляются. Например, закрытие направления азиатского рынка, возможная отмена выставок. Официальных решений нет, но такой вариант развития событий возможен", - сказал он.
Как уточнил генеральный директор компании "Амбертим" Константин Матвейчук, сейчас, например, не ясно, состоится ли Международная ювелирная выставка HKTDC Jewellery Show 2020 в Гонконге. По его словам, неопределенность уже создает сложности. "Это отвлечение денег из оборота на оплату стендов на выставке, их возврат в случае ее отмены, недополученные прибыли, незаключенные контракты или несостоявшиеся оптовые продажи", - сказал он. Угроза эпидемии может отпугивать потенциальных покупателей, которые едут на подобные мероприятия, что отражается на потенциальных контрактах, которые могут быть там заключены, добавил собеседник.
"У нас пока нет пессимизма. Мы не считаем, что все пропало из-за коронавируса. Производители полагают, что ситуация выправится. Если проблема быстро решится, то позиции на янтарном рынке быстро вернутся в норму", - заключил Антон Федосов.
Балтийский янтарь
На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли. Работающий в регионе Калининградский янтарный комбинат (КЯК, контролируется Ростехом) является единственным в стране предприятием, ведущим промышленную добычу минерала, обеспечивая до 65% добычи и промышленной переработки янтаря, поступающего на мировой рынок. В 2018 году добыча составила рекордные 500 тонн.
Дочернее предприятие КЯК АО "Янтарный Ювелирпром" является одним из крупнейших предприятий в области, выпускающих ювелирные изделия и бижутерию из янтаря, а также полуфабрикаты (28% выпускаемой продукции). Большая часть ювелирных изделий (69%) реализуется на внутреннем рынке области. Доля изделий, отгружаемых в другие регионы РФ, - 22%. Порядка 9% выпускаемой продукции предприятие экспортирует в Белоруссию, Китай, Францию, Японию, Испанию, Италию, Германию. В 2019 предприятие выпустило 2 тонны готовой продукции и планировало удвоить объем производства.
В целом в янтарной отрасли региона с учетом добычи, переработки и изготовления изделий из янтаря официально занято около трех тысяч человек.