Янтарный рынок ощутил сокращение продаж из-за оттока китайских туристов

КАЛИНИНГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Сокращение турпотока из Китая из-за вспышки коронавирусной инфекции отрицательно сказалось на продажах янтаря и ювелирных изделий из него в регионах Северо-Западного федерального округа. Как сообщили ТАСС представители янтарной отрасли в Калининграде, где сосредоточено до 90% мировых запасов минерала, сувенирные магазины уже отказываются от новых закупок, под угрозой также стоит проведение международных ювелирных выставок.

"Магазины [ориентированные на туристов из Китая] уже отказались закупать изделия из янтаря, по некоторым, где была сделана отгрузка товара ранее, предупредили, что до марта текущего года никаких выплат за товар не будет, а по некоторым видам продукции просят вернуть уже оплаченный товар", - сказал владелец и директор компании "Сувениры Балтики" Василий Симонов, уточнив, что речь идет, в частности о торговых точках в Санкт-Петербурге.

Собеседник отметил, что, по его мнению, с проблемой реализации товара в ближайшее время столкнутся и производители ювелирных изделий, которые были полностью ориентированы на покупателя из Китая. В то же время более ярко эта тенденция станет заметна ближе к высокому туристическому сезону, говорит генеральный директор ассоциации "Кластер янтарной промышленности Калининградской области" Антон Федосов. Ювелирные магазины, которые делали ставку на продажи янтаря и ювелирных изделий китайским туристам в Санкт-Петербурге и Москве, "безусловно понесут убытки".

При этом для национальных производителей изделий из янтаря это может стать плюсом, считает генеральный директор ООО "Емельянов" Илья Емельянов. Сейчас покупатели из Китая приобретают на выставках и аукционах в РФ янтарное сырье, часть из которого потом вновь возвращается на российский рынок, но уже в виде готовых изделий. "Возможно, в стратегической перспективе возникнет дефицит продукции на рынке, и соответственно, может вырасти в будущем и цена. Кроме того, закрытие Китая как туристического направления может оживить другие направления, которые еще не разработаны", - добавил он.

Потенциальные риски

Распространение инфекции несет потенциальные риски для крупных участников янтарного рынка, но пока делать окончательные выводы рано, отметил Федосов. "Потенциальные риски появляются. Например, закрытие направления азиатского рынка, возможная отмена выставок. Официальных решений нет, но такой вариант развития событий возможен", - сказал он.