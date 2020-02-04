Источник: бывший вице-премьер Акимов назначен гендиректором "Почты России"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Совет директоров "Почты России" назначил бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова, который ранее курировал политику в области транспорта, связи и цифровых технологий, на должность гендиректора акционерного общества. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с итогами заседания совета директоров.

"Заседание завершилось, Акимов назначен по пост гендиректора", - сказал он.

Ранее компания сообщала, что совет директоров "Почты России" 4 февраля проведет заседание. Согласно повестке, на нем должны были быть рассмотрены вопросы: об освобождении от должности генерального директора АО "Почта России" (ранее эту должность занимал Николай Подгузов); о расторжении трудового договора с генеральным директором АО "Почта России" и о назначении на должность генерального директора АО "Почта России".

В октябре 2019 года после реорганизации "Почты России" в акционерное общество совет директоров АО "Почта России" назначил генеральным директором компании Подгузова, который с 2017 года был главой ФГУП "Почта России". По данным пресс-службы "Почты России", тогда с ним был заключен трудовой контракт сроком на пять лет - до 2024 года.

Правительство РФ 20 сентября утвердило устав акционерного общества "Почта России" с уставным капиталом около 15,8 млрд рублей. Согласно уставу, управлять деятельностью "Почты России" будут основной и единственный акционер - Российская Федерация (от его имени будет осуществлять полномочия Росимущество), совет директоров, генеральный директор и правление.