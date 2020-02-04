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Госдума приняла закон о зачислении процентов по счетам в рамках гособоронзаказа

Согласно документу, это поможет избежать нецелевого использования денежных средств

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регламентирующий нормы зачисления процентов по остаткам на счетах в уполномоченных банках для госконтрактов по гособоронзаказу. Документ был инициирован правительством РФ.

Анализ результатов исполнения контрактов по гособоронзаказу показал, что существует практика заключения головными исполнителями с уполномоченными банками договоров о поддержании на отдельных счетах остатков денежных средств, в том числе "неснижаемых" остатков, с начислением процентов, что не запрещено действующим законодательством, отмечается в пояснительной записке. При этом эти проценты могут быть зачислены на любой счет, указанный в договоре, что создает предпосылки для нецелевого использования этих средств. Счетная палата рекомендует урегулировать этот вопрос, отмечают в кабмине.

Закон устанавливает режим использования отдельного счета: он содержит требование о зачислении только на отдельный счет суммы процентов, уплачиваемых уполномоченным банком в соответствии с условиями договора, предусматривающего выплату процентов за пользование денежными средствами на таком счете, в течение определенного периода времени (неснижаемый остаток). Сумма процентов за пользование денежными средствами, находящимися на отдельном счете, зачисляется уполномоченным банком только на тот же отдельный счет.

Перечень информации, передаваемой уполномоченным банком в единую информационную систему о расчетах по гособоронзаказу, дополняется информацией об открытых отдельных счетах, что позволит госзаказчику своевременно получать данные о дополнительных условиях по использованию денежных средств, находящихся на отдельном счете (в частности, о поддержании "неснижаемого" остатка).

Предусмотренные законом изменения позволят "обеспечить соблюдение принципа целевого расходования средств, предназначенных на выполнение государственного оборонного заказа, а также прозрачность совершаемых головным исполнителем (исполнителем) операций с такими денежными средствами", отмечается в пояснительной записке.

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