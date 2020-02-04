Daimler разрешил некоторым менеджерам в Китае работать из дома

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Германский автомобильный концерн Daimler из-за вспышки коронавируса разрешил части менеджеров и управляющего персонала на предприятиях в Китае работать из дома. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы концерна.

"В соответствии с предписаниями городских и региональных властей в Китае мы после праздников возобновили работу в сфере менеджмента. Чтобы создать максимально безопасные производственные условия, мы делаем ставку на гибкие методы трудовой деятельности, в особенности речь идет о работе из дома", - говорится в сообщении. "В настоящее время мы планируем возобновить большую часть нашего производства в Китае 10 февраля", - сообщили в Daimler.

На концерн в Китае работают около 4 тыс. человек.

У Daimler нет сборочных линий в провинции Хубэй, где изначально была зафиксирована вспышка коронавируса.