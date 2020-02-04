"Нафтогаз Украины" получит $29 млн премиальных из средств, выплаченных по суду "Газпромом"

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" получит премиальные в размере 1% от $2,9 млрд, выплаченных "Газпромом" по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"По контракту должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег", - сказал он в интервью изданию Liga.net. Таким образом компания получит около $29 млн. Витренко не уточнил, как именно в "Нафтогазе" будут распределены премии.

Вместе с тем украинские СМИ сообщили, что кабинет министров Украины попросил наблюдательный совет "Нафтогаза" приостановить выплату премий, так как правительство намерено прежде "изучить контракты членов правления "Нафтогаза" и вопрос корректности выплаты премий".

30 декабря 2019 года Украина и РФ подписали пакетное соглашение по транзиту газа на 2020-2024 годы с возможностью пролонгации транзита еще на 10 лет. В 2020 году транзит через Украину составит 65 млрд куб. м, а также 40 млрд куб. м ежегодно с 2021-го по 2024 год. Документом также предусматривается отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не приняты окончательные решения, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. По условиям соглашения, "Газпром" до конца 2019 года также выплатил Украине $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.