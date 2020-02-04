{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Газовый конфликт России и Украины

"Нафтогаз Украины" получит $29 млн премиальных из средств, выплаченных по суду "Газпромом"

Исполнительный директор компании Юрий Витренко не уточнил, как именно в "Нафтогазе" распределят премии

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" получит премиальные в размере 1% от $2,9 млрд, выплаченных "Газпромом" по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"По контракту должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег", - сказал он в интервью изданию Liga.net. Таким образом компания получит около $29 млн. Витренко не уточнил, как именно в "Нафтогазе" будут распределены премии.

Вместе с тем украинские СМИ сообщили, что кабинет министров Украины попросил наблюдательный совет "Нафтогаза" приостановить выплату премий, так как правительство намерено прежде "изучить контракты членов правления "Нафтогаза" и вопрос корректности выплаты премий".

30 декабря 2019 года Украина и РФ подписали пакетное соглашение по транзиту газа на 2020-2024 годы с возможностью пролонгации транзита еще на 10 лет. В 2020 году транзит через Украину составит 65 млрд куб. м, а также 40 млрд куб. м ежегодно с 2021-го по 2024 год. Документом также предусматривается отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не приняты окончательные решения, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. По условиям соглашения, "Газпром" до конца 2019 года также выплатил Украине $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
В Российской ассоциации аптечных сетей заявили о росте цен на маски у поставщиков
При этом, по словам директора ассоциации Нелли Игнатьевой, дефицита медицинских масок не ожидается
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС