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Госдума приняла в I чтении проект о регулировании работы владельцев товарных агрегаторов

Речь идет об агрегаторах, которые предлагают онлайн информацию о товарах и услугах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении инициированный правительством РФ законопроект о наделении кабинета министров полномочиями по регулированию работы владельцев товарных агрегаторов.

Речь идет об агрегаторах, которые предлагают онлайн информацию о товарах и услугах. К ним относятся сайты, которые предоставляют потребителям сравнение товаров и услуг у разных онлайн продавцов, а также сравнение цен.

"Законопроект дополняет полномочия правительства РФ в части регулирования деятельности "владельца агрегатора" при заключении договора розничной купли-продажи между продавцом и потребителем, в том числе при осуществлении продажи товаров дистанционным способом", - отмечается в пояснительной записке.

В настоящее время правительство РФ может издавать правила, обязательные при заключении и исполнении публичных договоров (в том числе договоров розничной купли-продажи, энергоснабжения, договоров о выполнении работ и об оказании услуг) только для изготовителей, исполнителей, уполномоченных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также импортеров. Законопроект дает правительству право также издавать правила, обязательные при заключении и исполнении публичных договоров, для владельцев торговых онлайн-площадок, которые участвуют в процессе заключения договоров по продаже товаров дистанционным способом.

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