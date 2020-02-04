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Пассажиропоток аэропорта Калуга по итогам 2019 года вырос в 2,6 раза

При этом аэропорт обслужил свыше 2,5 тыс. рейсов, что на 54,7% больше показателя 2018 года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Калуга в 2019 году обслужил более 134 тыс. человек, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее, сообщает во вторник Агентство регионального развития Калужской области.

"Всего за 12 месяцев 2019 года калужский аэропорт обслужил 134 тыс. 377 пассажиров, что в 2,6 раза больше, чем в 2018 году (51 тыс. 286 пассажиров)", - говорится в сообщении.

Более 86% от общего числа пассажиров летали по внутрироссийским направлениям, 13,7% - за границу. Аэропорт обслужил свыше 2,5 тыс. рейсов, что на 54,7% больше показателя 2018 года.

Роста пассажиропотока удалось достичь благодаря новым направлениям и частоте выполнения рейсов популярных маршрутов. "Среди новых маршрутов Ереван, Казань, Екатеринбург, Калининград. Второй фактор - это увеличение частоты полетов по некоторым направлениям, например, в Санкт-Петербург [полеты] сейчас ежедневно, а в некоторые дни даже по два рейса в день туда-обратно", - пояснил ТАСС советник генерального директора аэропорта Елена Галанова.

В настоящее время из международного аэропорта Калуга можно вылететь по девяти внутрироссийским направлениям и нескольким международным. Количество направлений постоянно растет. Так, 23 мая 2020 года начнется выполнение прямых чартерных рейсов из Калуги в греческий Ираклион.

Аэропорт Калуга был открыт в 2015 году после 14-летнего перерыва. В 2018 году начал работать международный терминал В, благодаря этому пропускная способность аэропорта выросла в 2,5 раза - до 250 пассажиров в час. Из калужского аэропорта можно улететь в Санкт-Петербург, Москву, Ростов-на-Дону, Анапу, Симферополь, Сочи, Монастир (Тунис) и Анталью (Турция).

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РоссияКалужская область
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