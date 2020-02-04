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Глава Ленобласти предложил уравнять соцльготы и коммунальные тарифы в регионе и Петербурге

Александр Дрозденко также считает целесообразным финансировать транспортные развязки на границе области и города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил уравнять тарифы на коммунальные услуги и социальные льготы региона с Санкт-Петербургом, сообщила во вторник пресс-служба правительства Ленинградской области.

"Нужно поднимать вопрос, я буду предлагать в этом году подписать соглашение с Петербургом о полной интеграции экономической, социальной и транспортной интеграции. Что я имею ввиду: чтобы у нас действовали единые тарифы, например, в пригородной зоне на коммунальные услуги, на электроэнергию и так далее", - цитирует его слова пресс-служба.

Также Дрозденко предложил сделать единые пакеты социальных льгот для жителей области и Петербурга. "Есть льготы, которые действуют только в Ленинградской области, но не действуют в Санкт-Петербурге, где-то есть наоборот. Давайте подпишем, понятно, это не делается сразу, но в течение двух-трех лет интегрируем социальные пакеты, которые у нас действуют между Петербургом и Ленинградской областью", - приводятся его слова в сообщении.

Помимо этого, губернатор считает целесообразным финансировать транспортные развязки на границе субъекта и Петербурга в соотношении 50 на 50 с городом, привлекая при этом федеральные средства. Дрозденко добавил, что область готова создавать парковые зоны в 30 км вокруг Петербурга. "Но мы просим, чтобы Петербург в соотношении 50 на 50 создал программу по переработке того мусора, который Петербург ввозит в область, и компенсацию части экологической нагрузки, которую несут жители области в полигонах, где принимают мусор из города", - отметил он.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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