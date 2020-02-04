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В Российской ассоциации аптечных сетей заявили о росте цен на маски у поставщиков

При этом, по словам директора ассоциации Нелли Игнатьевой, дефицита медицинских масок не ожидается
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская ассоциация аптечных сетей отмечает рост цен на медицинские маски у поставщиков, при этом в аптечных сетях цены остаются неизменными и дефицита нет. Об этом ТАСС сообщила директор ассоциации (входят аптечная сеть 36,6, "Ригла", "Аптеки Невис" и другие) Нелли Игнатьева.

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"Дефицита нет в общей картине, но спрос сложно прогнозируется, так как наличие масок по аптекам неравномерно, в отдельных аптеках (масок) может и не быть. Цены подняты поставщиками, аптеки не поднимали свои надбавки, даже снижают, но в целом цена выросла. Дефицита не должно быть, масок достаточно, несмотря на отсутствие масок в отдельных аптеках", - отметила Игнатьева.

По данным ассоциации, ситуация на рынке разная: отдельные поставщики повысили цены, другие же оставили цены неизменными. "Цены выросли с 2 рублей на маску до 20. Есть пяти-шести кратное увеличение. И даже снижение торговой надбавки аптеками не способно сдержать цены. Мы ждем ответных действий от поставщиков", - сообщила директор РААС.

В сети аптек "Мелодия здоровья", работающей в 45 регионах России, отметили, что цены в аптечной сети не повышаются, однако "проблемы с наличием у поставщиков масок были, но с 1 февраля проблем с наличием нет".

Ранее заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский сообщил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ждет до 5 февраля от своих территориальных управлений информацию о ценах на маски и лекарства в аптеках страны.

 

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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