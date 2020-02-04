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Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам

По словам белорусского лидера, в РФ не соглашаются на такие предложения и "настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку нефти" в республику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Андрей Покумейко/БелТа/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Андрей Покумейко/БелТа/ТАСС

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у РФ нефть по мировым ценам, но там настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того. Об этом он сказал во вторник в ходе поездки в город Добруш на востоке страны.

"Что мы просим сейчас от россиян <...>: если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть <...>, продайте нам по мировым ценам", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По утверждению белорусского лидера, в России не соглашаются на такие предложения и "настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку нефти в Беларусь". "А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?" - сказал Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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