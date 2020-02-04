Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у РФ нефть по мировым ценам, но там настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того. Об этом он сказал во вторник в ходе поездки в город Добруш на востоке страны.

"Что мы просим сейчас от россиян <...>: если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть <...>, продайте нам по мировым ценам", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По утверждению белорусского лидера, в России не соглашаются на такие предложения и "настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку нефти в Беларусь". "А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?" - сказал Лукашенко.