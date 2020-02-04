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"Русгидро" ввела в эксплуатацию Зарамагскую ГЭС-1 мощностью 346 МВт в Северной Осетии

Станция позволит увеличить обеспеченность региона собственной электроэнергией более чем втрое
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Описание
© Ольга Смольская/ТАСС
© Ольга Смольская/ТАСС
© Ольга Смольская/ТАСС
© Ольга Смольская/ТАСС
© Ольга Смольская/ТАСС
© Ольга Смольская/ТАСС
© Ольга Смольская/ТАСС
© Ольга Смольская/ТАСС
© Ольга Смольская/ТАСС
© Ольга Смольская/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 февраля. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" во вторник ввела в эксплуатацию Зарамагскую ГЭС-1 мощностью 346 МВт, что позволит увеличить обеспеченность региона собственной электроэнергией более чем втрое, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии запуска станции.

"Ввод в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 вывел электроэнергетику Северной Осетии на качественно новый уровень развития: общая мощность электростанций в республике выросла в четыре раза, уровень энергообеспеченности увеличился с 20% до 70%. Благодаря своей мощности и высокой маневренности Зарамагская ГЭС-1 повысит надежность энергоснабжения всего Северо-Кавказского региона", - сказал председатель правления - генеральный директор "Русгидро" Николай Шульгинов.

Зарамагская ГЭС-1 построена "Русгидро" по договору о предоставлении мощности (ДПМ) на реке Ардон - притоке реки Терек. В ее составе два гидроагрегата мощностью по 173 МВт. Проектная годовая выработка электроэнергии станции - 842 млн кВт ч. По своей мощности Зарамагская ГЭС-1 заняла третье место среди гидроэлектростанций Северного Кавказа, уступая только Ирганайской и Чиркейской ГЭС в Дагестане.

В торжественной церемонии пуска станции также приняли участие заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, министр энергетики РФ Александр Новак и глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров.

"Пуск этой современной станции жизненно необходим для Северной Осетии, ведь новая станция - это гарантированный свет, уют и тепло в домах, детских садах, школах и больницах. Это освещенные улицы больших и малых населенных пунктов, это более благополучные экологические условия и, конечно, это серьезный импульс для энергичного развития всего региона. "Здесь появляются новые возможности для реализации инвестпроектов: открытия новых производств и создания новых рабочих мест, - сказал Борисов. - Новые генерирующие мощности снизят себестоимость производства [электроэнергии] и позволят развивать промышленность, привлекать в регион деньги инвесторов".

Руководитель республики назвал Зарамагскую ГЭС-1 стратегическим объектом не только для республики, но и всего Северного Кавказа. "Зарамагская ГЭС-1 - очень значимый проект социально-экономического развития не только для республики, но и для всего Северного Кавказа. В далеком 1976 году, когда было принято решение о строительстве ГЭС, наверное, никто не предполагал, насколько затянется ее строительство, ведь оно много раз останавливалось", - сказал он на церемонии открытия. По его словам, строительство объекта было завершено благодаря решению руководства страны и переходу нового объекта "в надежные и хозяйские руки "Русгидро".

Особенности проектирования

"Русгидро" отмечает, что при проектировании Зарамагской ГЭС-1 применены уникальные инженерные решения. Вместо плотины и создания крупного водохранилища был проложен деривационный тоннель длинной более 14 км, самый длинный гидротехнический тоннель в России и один из самых протяженных тоннелей в нашей стране в целом. Благодаря ему создается рекордно высокий напор воды - 609 м, который приводит в действие турбины.

"Сооружения ГЭС рассчитаны на землетрясения силой в 9 баллов, при этом они органично вписаны в окружающую среду и оказывают минимальное воздействие на природу", - отмечает компания.

Зарамагская ГЭС-1 является частью единого гидроэнергетического комплекса Зарамагских ГЭС, включающего также Головную ГЭС, которая обеспечивает подачу очищенной от песка воды в тоннель ГЭС-1. Строительство Зарамагских ГЭС началось в еще в 1978 году. Но этот проект столкнулся с трудностями организационного и финансового характера. На долгие годы строительство было законсервировано и возобновилось только в 2006 году после передачи стройки под контроль "Русгидро".

В 2009 году была введена в эксплуатацию верхняя ступень комплекса - Головная ГЭС мощностью 15 МВт. В 2017 году начато возведение здания Зарамагской ГЭС-1.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 40 ГВт.

Новость обновлена (16:09 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца. 

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