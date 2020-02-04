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ФАС зафиксировала снижение доли картелей на фармацевтическом рынке почти вдвое

По данным ведомства, наибольшая доля картелей в 2019 году зафиксирована в сфере строительных и ремонтных работ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Доля картельных сговоров на российском фармацевтическом рынке снизилась за 2019 год почти в два раза - до 11,8% с 20%, сообщил начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Тенишев на пресс-конференции в ТАСС.

"Если у нас в 2018 году доля картелей в сфере фармацевтики была почти 20%, то по итогам 2019 года почти в два раза сократилась - до 11,8%", - заявил Тенишев.

Наибольшая доля картелей по итогам прошлого года зафиксирована в сфере строительных и ремонтных работ (16,8%), на рынке лекарственных средств и медизделий (11,8%).

Кроме того, сговоры были выявлены таких сферах, как поставки продуктов питания (7%), строительство, ремонт и обслуживание дорог (6%), пассажирские перевозки (4,2%), предоставление услуг ЖКХ (2,5%), IT (2,3%) и охранные услуги (1,5%).

В 2019 году по статье 11 "Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов" Федерального закона "О защите конкуренции" ФАС возбудила 519 дел, в том числе 372 дела дела касались сговора на торгах. В 2018 году было возбуждено 384 дела о картелях.

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