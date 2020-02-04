Новак видит на рынке панические страхи из-за коронавируса

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 февраля. /ТАСС/. Россия допускает возможность переноса заседание ОПЕК+ с 5-6 марта 2020 года на более ранний срок. Но говорить о необходимости дополнительного сокращения добычи нефти можно только после оценки ситуации на рынке из-за вспышки в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом. Такое мнение журналистам высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Я сейчас не готов говорить конкретные предложения, потому что еще раз говорю - сейчас важно оценить ситуацию и оценить правильные прогнозы. Очень много неопределенности, возможно, это такие панические страхи", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности новых ограничений.

Новак также допустил возможность переноса встречи ОПЕК+ с марта на февраль, но отметил, что для этого решения необходимо общее согласие стран-участниц. "Мы можем ее [встречу] и раньше провести, если потребуется. Я думаю, что сейчас преждевременно говорить об этом, я думаю, что должно быть общее мнение, консенсусное, и тогда мы скажем", - заключил министр.

Ситуация с влиянием коронавируса на рынок будет оценена 4 февраля на заседании технического комитета ОПЕК+ в Вене, напомнил Новак. Начало встречи было запланировано на 15:00 мск, она пройдет в формате вебинара. На следующий день совещание экспертов техкомитета может быть продолжено.

"В течение двух дней эта работа будет проводиться, дальше у нас будет возможность обсудить. Если будет такая необходимость, мы готовы все вместе провести соответствующую встречу и обсудить на уровне министров", - добавил глава Минэнерго РФ.

Эксперты технического комитета будут оценивать только влияние вспышки заболевания на потребление нефти, которое, по оценке Bloomberg, уже упало в Китае на 20%. Для рассмотрения этого вопроса на заседание в секретариат приглашен постоянный представитель КНР при отделении ООН и других международных организациях в Вене Ван Цюнь.