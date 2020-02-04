ЦБ РФ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Банк России в 2019 г. выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 г., когда регулятор выявил 168 таких компаний. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.

Он отметил, что больше всего выявленных в прошедшем году финансовых пирамид работали в качестве интернет-проектов и обществ с ограниченной ответственностью - 55 и 88 структур, соответственно. Также среди финансовых пирамид были зафиксированы 39 организаций, действовавших под вывеской кредитных потребительских кооперативов, 21 потребительский кооператив, а также 34 структуры в иных формах, добавил директор департамента.

Также Валерий Лях заявил, что ЦБ в 2019 году выявил на финансовом рынке РФ 2,6 тыс. нелегальных организаций, из них 1,845 тыс. являлись "черными кредиторами". В 2018 году было выявлено 2,293 тыс. нелегальных кредитора.

В прошлом году ЦБ обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее (168 организаций). Еще 210 организаций нелегально предоставляли услуги на рынке форекс.