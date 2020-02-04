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Путин считает, что вопрос о бесплатном втором высшем образовании надо прорабатывать

Президент заявил, что решение этого вопроса упирается в нехватку финансирования

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступает за то, чтобы сделать второе высшее образование бесплатным. Однако, по его словам, решение этого вопроса упирается в нехватку финансирования, поэтому нуждается в дополнительной проработке.

"Над этим надо поработать. Я - ваш сторонник, просто над этим надо поработать", - сказал президент в ответ на просьбу одного из участников встречи с общественностью проработать возможность получать два бесплатных высших образований, что позволило бы выращивать уникальных специалистов, работающих на стыке нескольких дисциплин. В то же время, президент подчеркнул, что "это же все финансы, особенно, если речь идет о бесплатном обучении на бюджетных местах". "Это вопрос только денег. Но к этому надо идти", - сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что "междисциплинарка чрезвычайно важна". "Открытия наиболее значимые совершаются на стыке дисциплин и наук. Это всем уже понятно, всем очевидно. Все больше и больше нужны специалисты на междисциплинарной основе", - заметил глава государства.

Путин напомнил, что в своем послании парламенту заявил о необходимости дать возможность студентам переориентироваться со второго - третьего курса на другую специализацию. "Это требует жизнь. Рынок труда очень быстро меняется", - пояснил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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