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Китайская вирусная пневмония

Матвиенко: вспышка коронавируса приведет к тяжелым последствиям для мировой экономики

Спикер Совета Федерации отметила, что эта ситуация ведет к замедлению роста экономики минимум на 1%

БРЯНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Вспышка коронавируса в Китае приведет к очень тяжелым последствиям для мировой экономики, к замедлению роста минимум на 1%, заявила во вторник на совещании в правительстве Брянской области спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Вот сейчас в Китае такая беда случилась, последствия очень тяжелые будут для мировой экономики, это минимум 1% падения мировой экономики, по оценке экспертов. Конечно, очень жалко наших партнеров, Китай, там будут серьезные экономические последствия, они отразятся и на нас, уже цена на нефть падает, потому что потребление Китаем нефти существенно снижается, никто не может сказать, когда этот процесс остановится", - сказала Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияКитайская вирусная пневмония
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