Минпромторг разработает закон для использования судов без экипажа

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ приступило к разработке правовых норм для использования автономных судов, соответствующее уведомление о начале разработки проекта федерального закона опубликовано на портале правовой информации.

"Международной морской организацией инициирован анализ действующих норм в части их применимости к автономным судам. Многие государства на национальном уровне ведут работы по правовому регулированию возможной эксплуатации автономных судов. Рассматриваемым законопроектом предлагается внести изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации с тем, чтобы на национальном уровне определить правовые механизмы использования автономных судов на морских и внутренних водных путях", - обосновывается необходимость разработки документа в уведомлении.

В Минпромторге считают, что использование судов без экипажа потребует внести существенные изменения в законодательную базу. В первую очередь, усовершенствовать предстоит Кодекс торгового мореплавания.

Дата окончания общественного обсуждения законопроекта назначена на 18 февраля 2020 года. Планируемый срок вступления норм в силу - март 2021 года.