Бизнесмены Таиланда планируют инвестировать в строительство терминала СПГ на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Бизнесмены из Таиланда планируют инвестировать в вошедший в пятилетнюю инвестиционную программу Сахалинской области проект по созданию терминала перегрузки сжиженного природного газа (СПГ). Возможности совместной работы делегация из Таиланда во вторник обсудила с губернатором островного региона Валерием Лимаренко в Южно-Сахалинске, сообщил ТАСС представитель областного правительства.

Бизнес-делегация из Таиланда впервые официально прибыла в Южно-Сахалинск для обсуждения совместной работы, в ее состав вошли чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в РФ Танатип Упатисинг и руководители компании "И-Эй-Джи Холдингс".

"Валерий Лимаренко предложил Таиланду участвовать в крупных инвестиционных проектах Сахалинской области, которые вошли в инвестпрограмму. Иностранная сторона заинтересована в совместной реализации сахалинских проектов и планирует инвестировать в некоторые из них. Больше всего представителей бизнеса королевства заинтересовал проект по созданию на Сахалине терминала перегрузки СПГ, они планируют предоставить региону свое финансирование. Суть проекта заключается в том, что на Сахалине СПГ будет перегружаться с одних судов, идущих из Ямала, на другие, более экономичные по использованию, которые пойдут дальше в страны Азии", - сообщил ТАСС представитель правительства области.

Сколько будет стоить строительство терминала, пока не уточняется. По данным пресс-службы, бизнесмены из Таиланда хотели бы покупать у островного региона сжиженный природный газ. Сахалин готов предоставлять зарубежным партнерам эту продукцию. Лимаренко предложил предпринимателям вложить деньги в реализацию инициативы, в обмен регион предлагает контракт на поставку определенного объема топлива еще до начала реализации проекта. Помимо этого, на встрече стороны обсудили возможности совместной работы по улучшению транспортной инфраструктуры островов, строительству крупных логистических объектов, созданию производств и развитию туризма.

В конце января власти Сахалинской области сообщили, что в регионе разработана пятилетняя инвестиционная программа, согласно которой к 2025 году на Сахалине и Курилах должны быть реализованы 10 масштабных проектов, затрагивающих почти все направления экономики. Финансирование планируется осуществлять за счет областного и федерального бюджетов. Документ представят в Минфине РФ 10 февраля.

В настоящее время Сахалинская область и Таиланд развивают взаимную торговлю. Из островного региона в азиатскую страну поставляется бурый уголь, рыба и морепродукты. Из Таиланда в Сахалинскую область поступают различные готовые изделия из пластмассы, каучука и металлов. За 11 месяцев 2019 года объем двусторонней торговли увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 1,1 раза и составил $38,6 млн.