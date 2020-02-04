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Кабмин предоставит горному предприятию в Забайкалье 762 млн рублей на инфраструктуру

На эти средства построят и реконструируют линии электропередачи

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Горно-перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в Забайкальском крае получит в 2020 году более 762 млн рублей господдержки на инфраструктуру - строительство и реконструкцию линий электропередачи. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В распоряжении указываются инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Дальнего Востока в период с 2015 по 2021 год. Ранее в документе были указаны 14 таких проектов, распоряжением от 3 февраля 2020 года перечень дополнен еще двумя, один из них - проект предприятия в Забайкалье.

"Предельные объемы субсидий на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям дополнить позициями: горно-перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" - реконструкция ПС 110/35/6 Верхняя Давенда, новое строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110/6 кВ Наседкино и новое строительство ПС 110/6 кВ Наседкино - 762,6 [млн рублей]", - говорится в документе.

Указывается, что проектная мощность горно-перерабатывающего предприятия составляет 1 млн т руды в год, юридическое лицо - ООО "Дальневосточная компания цветных металлов".

Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщал, что это первый проект на территории Забайкальского края, который претендует на получение субсидии после интеграции Забайкалья в Дальневосточный федеральный округ и очень важен для развития региона.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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