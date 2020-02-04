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Путин доволен, что отечественный бизнес ведет социальные программы

Среди примеров социальной работы крупного бизнеса он привел компании "Фосагро" и "Северсталь"

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил крупные отечественные компании за их социальные программы.

"Я не знаю ни одной нашей крупной компании, у которой не было бы программ социального развития, есть у всех", - сказал глава государства во время беседы с представителями общественности. По его оценке, "крупный бизнес проделал огромный путь развития и стал действительно социально ориентированным в значительной степени". "Это очень здорово", - считает Путин.

Среди примеров социальной работы крупного бизнеса он привел компании "Фосагро" и "Северсталь". "Действительно много делают и другие крупные компании", - отметил глава государства. Он обратил внимание на тот факт, что всегда во время встреч с бизнесменами спрашивает о социальных программах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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