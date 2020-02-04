Путин назвал недостаточной информированность стартапов о возможных мерах их поддержки

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает проблемой тот факт, что создатели инновационных стартапов не всегда получают информацию о возможных мерах поддержки их деятельности.

Во время беседы главы государства во вторник с представителями общественности в Череповце один из участников встречи рассказал о своем опыте коммерциализации инновационных разработок на базе МФТИ, посетовав на отсутствие помощи для выхода на зарубежный рынок. Президент в ответ заметил, что подобной деятельностью занимаются Российский экспортный центр (РЭЦ) и различные венчурные структуры.

"Знаете, в чем еще, мне кажется, наша общая проблема? В том, что нет достаточной информации о всех возможных вариантах совместной работы и поддержки. Вот над этим нужно работать, и как можно активнее", - сказал Путин. Он пояснил, что венчурные компании должны оказывать поддержку на этапе рисковых вложений, а затем должен подключаться РЭЦ.

Президент также попросил автора вопроса передать конкретные предложения в этой сфере.