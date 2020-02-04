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Минтранс: новые правила авиаперевозок животных уточнят требования к переноскам

В Минтрансе отметили, что в правилах должна быть учтена мировая практика и положения документов ИАТА в области перевозок животных

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Новые правила перевозок животных уточнят требования к переноскам животных, а также должны помочь улучшить информирование граждан о правилах перевозок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса.

"Вопросы перевозок животных воздушным транспортом прорабатываются в рамках межведомственной рабочей группы на площадке Минтранса России. В настоящее время авиакомпании по итогам заседания рабочей группы готовят предложения по совершенствованию информирования граждан об условиях перевозок животных, отражению в правилах перевозки важных условий, качественных характеристик переносок для животных, порядка принятия мер в случае аллергических реакций на борту у пассажиров", - говорится в сообщении.

В правилах должна быть учтена мировая практика и положения документов ИАТА в области перевозок животных, отметили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует обсудить с авиакомпаниями вопрос перевозки животных в салоне самолета.

Вопрос правил перевозок животных в самолетах остро встал в ноябре прошлого года. Тогда сотрудники "Аэрофлота" запретили пассажиру взять на борт самолета кота, вес которого составил более 8 кг. В компании "Аэрофлот" после служебной проверки уточнили, что пассажир в результате подменил животное при взвешивании, чтобы не сдавать его в багаж. Согласно действующим правилам, если вес животного превышает 8 кг вместе с переноской, то животное перевозится в багаже.

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