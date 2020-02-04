Объем инвестиций в экономику Ставрополья вырос на 7% по итогам 2019 года

СТАВРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Рост объема инвестиций в Ставропольском крае по итогам 2019 года составил 7% по сравнению с 2018 годом. В крае реализуются соглашения на сумму около 90 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба губернатора края.

"По итогам 2019 года объем инвестиций на Ставрополье вырос примерно на 7%. Созданы условия для дальнейшего сохранения этой динамики. Сегодня в активе региона 34 подписанных инвестиционных соглашения на сумму около 90 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

По итогам 2018 года объем инвестиций в экономику Ставропольского края составлял 158 млрд рублей, год спустя он достиг объема порядка 170 млрд рублей. "В ближайших планах - обеспечить реализацию проектов по 34 деловым соглашениям, которые подписаны нами с инвесторами. Это строительство мощностей "зеленой энергетики", санаториев, сельхозпредприятий", - написал на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

По данным пресс-службы, в мощности "зеленой энергетики" на Ставрополье инвесторы планируют вложить порядка 20 млрд рублей. В 2020 году в крае откроются три санатория общей стоимостью более 10 млрд рублей.

Для привлечения дополнительных инвестиций в регионе действует система налоговых и иных преференций для инициаторов проектов. На территории края работают региональные индустриальные и промышленные парки, а также территория опережающего социально-экономического развития "Невинномысск".