На проведение мероприятий в рамках Года памяти и славы Ингушетии выделят 310 млн рублей

МАГАС, 4 февраля. /ТАСС/. Ингушетия получит из федерального бюджета 310 млн рублей на проведение праздничных мероприятий в рамках объявленного в 2020 году в России Года памяти и славы, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

"В Год памяти и славы в РФ на проведение праздничных мероприятий из федерального бюджета страны Ингушетии будет выделено 310 млн рублей. В течение года на территории республики в связи с Днем Победы будут проведены поэтические, художественные, музыкальные, режиссерские и другие патриотические конкурсы. К 75-летию Победы будет организован праздничный парад, состоятся акции "Бессмертный полк" и "Эстафета Победы", и многие другие мероприятия", - передает пресс-служба слова вице-премьера региона Марьям Амриевой.

Как сообщается, выделенные средства также будут направлены на проведение мероприятий, приуроченных к 250-летнему юбилею вхождения Ингушетии в состав России.

"В 2020 году в Ингушетии под эгидой Года памяти и славы в РФ пройдет более 70 мероприятий и патриотических акций. В связи с 250-летием добровольного вхождения Ингушетии в состав России пройдет республиканское торжественное мероприятие в Назрани, Дни Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме РФ, а также гала-концерт", - цитирует также пресс-служба Амриеву.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству, а 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей. В 2020 году республика отметит масштабными мероприятиями 250-летие вхождения Ингушетии в состав России.