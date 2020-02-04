{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На проведение мероприятий в рамках Года памяти и славы Ингушетии выделят 310 млн рублей

Выделенные средства также будут направлены на проведение мероприятий, приуроченных к 250-летнему юбилею вхождения республики в состав России

МАГАС, 4 февраля. /ТАСС/. Ингушетия получит из федерального бюджета 310 млн рублей на проведение праздничных мероприятий в рамках объявленного в 2020 году в России Года памяти и славы, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

"В Год памяти и славы в РФ на проведение праздничных мероприятий из федерального бюджета страны Ингушетии будет выделено 310 млн рублей. В течение года на территории республики в связи с Днем Победы будут проведены поэтические, художественные, музыкальные, режиссерские и другие патриотические конкурсы. К 75-летию Победы будет организован праздничный парад, состоятся акции "Бессмертный полк" и "Эстафета Победы", и многие другие мероприятия", - передает пресс-служба слова вице-премьера региона Марьям Амриевой.

Как сообщается, выделенные средства также будут направлены на проведение мероприятий, приуроченных к 250-летнему юбилею вхождения Ингушетии в состав России.

"В 2020 году в Ингушетии под эгидой Года памяти и славы в РФ пройдет более 70 мероприятий и патриотических акций. В связи с 250-летием добровольного вхождения Ингушетии в состав России пройдет республиканское торжественное мероприятие в Назрани, Дни Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме РФ, а также гала-концерт", - цитирует также пресс-служба Амриеву.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству, а 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей. В 2020 году республика отметит масштабными мероприятиями 250-летие вхождения Ингушетии в состав России.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
Союз страховщиков определил 16 регионов для запуска программ страхования жилья от ЧС
Регионы должны определить конкретные риски, которые будут страховать по программе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС