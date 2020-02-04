Ученые из Индонезии и MHPS займутся разработкой AI-решений по снижению выбросов CO2

ТАСС, 4 февраля. Компания Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) и Технологический институт Бандунга (ITB) в Индонезии объединятся для сотрудничества по разработке аналитический решений для больших данных на базе AI, нацеленных на сокращение выбросов углерода в энергетике. Об этом сообщило издание Power Engineering International.

"Сотрудничество с MHPS станет важной вехой в реализации научных исследований и инноваций для достижения целей по устойчивому развитию в энергетике. Благодаря совместной работе мы сможем повысить эффективность работы электростанций в Индонезии и внедрить передовые технологии", - отметил ректор ITB профессор Рейни Вирахадикусумах.

Организации подписали меморандум о взаимопонимании и в скором времени начнут сотрудничество и совместные исследования в области анализа данных и разработки цифровых решений в энергетике. Эксперты будут изучать потенциал внедрения новых технологий для сокращения выбросов CO2 и оптимизации систем диагностики работы электростанций на базе алгоритмов машинного обучения.

ITB является одним из ведущих высших образовательных учреждений в Индонезии, численность студентов которого в настоящее время составляет 22 тыс. человек. В настоящее время MHPS и ученые института обсуждают возможность создания единой научно-исследовательской базы в Индонезии.