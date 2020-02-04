ФАС рассмотрит дело в отношении Booking.com 25 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 25 февраля проведет второе заседание по рассмотрению дела в отношении сервиса Booking.com, сообщил ТАСС вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе антимонопольного регулятора.

"ФАС согласовала дату следующего заседания по делу Booking, оно пройдет 25 февраля", - сказал Кожевников.

В конце прошлого года ФАС возбудила дело в отношении Booking.com по жалобе "Опоры России", которая уличила сервис в том, что он заставлял российские отели соблюдать паритет цен.

По оценке ФАС, Booking.com занимает доминирующее положение на рынке. При этом, по словам Кожевникова, на прошлом заседании 30 января представитель сервиса заявил, что доля компании на российском рынке не превышает 12%.

"Это совершенно не соответствует действительности. Доля агрегатора, несомненно, доминирующая, поэтому Booking в одностороннем порядке диктует свои условия как для своих партнеров - отелей, так и для других участников рынка онлайн-бронирования, лишая данный рынок конкурентной среды", - отметил вице-президент "Опоры России".

Для устранения нарушений сервису дали время до 12 декабря. Компания требования не выполнила, и 30 декабря ФАС завела антимонопольное дело в отношении Booking.com. В случае установления факта нарушения конкуренции сервису грозит штраф в размере 1-15% от оборота.

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