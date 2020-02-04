Волгоградские оборонные заводы увеличат выпуск гражданской продукции до 3 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Волгоградской области увеличат к 2021 году долю гражданской продукции в общем объеме производства на 17%, до 3 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник журналистам на предприятии ОПК "Производственный комплекс "Ахтуба" заместитель губернатора - глава комитета промышленности и торговли Роман Беков.

Президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2019 года на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы высказал мнение, что уровень диверсификации в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России пока недостаточен, предприятия продолжают сидеть на оборонзаказе. Президент согласился с мнением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о низких темпах конверсии в сфере ОПК, отметив, что он "сто раз уже" говорил об этом и "какие-то подвижки есть", но их недостаточно.

"Мы адресно работаем с каждым предприятием ОПК - это получение займов под 1% на 5 лет и другие меры поддержки, предусмотренные на федеральном уровне. Это позволяет им модернизировать производство и увеличить выпуск продукции гражданского назначения. Планируется, что ее доля в общем производстве составит 17% до конца этого года, в денежном выражении это составит 3 млрд рублей", - сказал Беков. По его словам, к 2025 году доля гражданской продукции заводов ОПК в регионе должна увеличиться до 30%, к 2030 году - до 50%.

Беков привел в пример ПК "Ахтуба", это предприятие "за последние годы получило по различным видам господдержки 640 млн рублей". "В рамках программы импортозамещения Волжский трубный завод заключил договор с "Ахтубой" о поставке расходного материала, который волжане используют при производстве труб, ранее эти комплектующие Волжский трубный завод приобретал в Китае, других странах", - пояснил ТАСС заместитель губернатора.

Заместитель генерального директора ПК "Ахтуба" по производству Аркадий Черницын уточнил журналистам, что "если предприятие в 2019 году произвело гражданской продукции на 17 млн рублей, то в этом году мы наладили сотрудничество с Волжским трубным заводом и планируем выполнить их заказы до конца года на 40-50 млн рублей, а благодаря работе с другими предприятиями, выйти по итогам 2020 года на 100 млн рублей выпуска гражданской продукции".

По данным информации, размещенной на сайте предприятия, акционерное общество "Производственный комплекс "Ахтуба" входит в состав интегрированной структуры АО "Концерн "Океанприбор". Это высокотехнологичное предприятие оборонно-промышленного комплекса, обладающее современной производственной базой и передовыми технологиями по изготовлению, шеф-монтажу, регулировке и ремонту военной техники, предназначенной для Военно-морского флота России. Основное направление - изготовление гидроакустических и навигационных систем и комплексов, аварийно-спасательных станций, оборудования для подводной связи, а также гидроакустических и электронных систем гражданского назначения. Сейчас на предприятии внедряется программа диверсификации производства, расширяющая возможности в сфере сотрудничества с предприятиями народного хозяйства и освоения нового ассортимента продукции гражданского назначения.