Объем ФНБ за январь 2020 года вырос на 0,9%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь 2020 года вырос на 0,86% и составил на 1 февраля 7,84 трлн рублей, что эквивалентно $124,382 млрд, говорится в материалах, размещенных на сайте Минфина РФ.

По состоянию на 1 января размер фонда составлял 7,773 трлн рублей.

Объем ликвидной части ФНБ на 1 февраля составил 6,197 трлн рублей, что эквивалентно $98,314 млрд, или 5,5% ВВП, прогнозируемого на 2020 год. Приступить к инвестициям из ФНБ, в котором накапливаются нефтегазовые доходы, правительство может, когда его ликвидная часть превысит 7% ВВП, произойти это должно в текущем году.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено $45,367 млрд, €39,057 млрд, 7,652 млрд фунтов стерлингов. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 570,814 млрд рублей. В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 206,596 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд рублей. На депозитах ВТБ и Газпромбанка в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов находятся еще 138,434 млрд рублей.