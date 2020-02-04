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ФАС проводит проверку кредитных организаций по установлению "заградительных" тарифов

В ведомстве подчеркивают, что информация необходима как от участников рынка, так и от регулятора рынка

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. ФАС России проводит проверку действий кредитных организаций по установлению "заградительных" тарифов на отдельные операции по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

"В рамках осуществления полномочий ФАС России проводит проверку соответствия действий кредитных организаций по установлению "заградительных" тарифов на отдельные операции по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям антимонопольного законодательства", - отмечается в сообщении.

В ФАС подчеркивают, что информация необходима как от участников рынка, так и от регулятора рынка.

"После получения всех необходимых сведений и при наличии соответствующих оснований ФАС России будут приняты меры, предусмотренные законодательством", - добавляют в ведомстве.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что ФАС получила письмо с просьбой проверить ЦБ и банки на предмет соблюдения ими антимонопольного законодательства. По данным издания, его направил депутат Госдумы Владислав Резник, он указывал на проблему установления повышенных комиссий на перевод и выдачу средств под предлогом борьбы с отмыванием средств.

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Россия
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