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Китайская вирусная пневмония
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ФАС проверит обоснованность повышения цен на продукты питания на Дальнем Востоке

Ранее в СМИ появились публикации о росте цен на фрукты и овощи из-за временного ограничения движения через пропускные пункты на границе с Китаем

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность повышения цен на продукты питания на Дальнем Востоке, говорится в сообщении ведомства.

Ранее в СМИ появились публикации о росте цен на продукты питания на Дальнем Востоке, в частности на фрукты и овощи, из-за временного ограничения движения через пропускные пункты на границе с Китаем. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил ФАС проследить за ценами на продукты в регионе и не допустить их необоснованного повышения.

"В связи с принятием распоряжения правительства РФ об ограничении поставок товаров из Китая, ФАС предприняла меры, направленные на недопущение необоснованного роста цен на продукты питания в Дальневосточном федеральном округе. Ведомство подготовило поручение своим территориальным управлениям, расположенным в этом федеральном округе, в соответствии с которым они должны осуществлять мониторинг розничных цен на социально значимые продукты питания", - отмечается в сообщении ФАС.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний ВостокКитайская вирусная пневмония
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