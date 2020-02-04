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Обновлено 

ЕАЭС предметно обсудит снижение порога беспошлинного ввоза посылок

Обсуждение пройдет во II-III квартале 2020 года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. ЕАЭС предметно обсудит на межправсовете во II-III квартале 2020 г. снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Мы свое предложение озвучили на межправсовете, который был на прошлой неделе. В настоящее время наше предложение будет направлено в страны - участницы [ЕАЭС] для анализа, и, соответственно, на одном из очередных советов, наверное во II или III квартале, этот вопрос будет предметно рассмотрен между странами", - сказал Сазанов.

В новость были внесены изменения (18:52 мск) — обновлена информация по тексту.

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