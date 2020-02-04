Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором "Почты России"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова, курировавшего в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики. Об этом говорится в сообщении "Почты России".

Акимов назначен на этот пост сроком на 5 лет.

Также совет директоров принял решение прекратить трудовой договор с предшественником Акимова Николаем Подгузовым, который возглавил "Почту России" в середине 2017 года. Последним рабочим днем Подгузова на этой должности стало 4 февраля 2020 года.

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