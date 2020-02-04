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Космические аппараты "Экспресс-80" и "Экспресс-103" застрахованы на 10 млрд руб. каждый

Срок действия полисов страхования - один год с момента запуска космических аппаратов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пул страховых компаний - "Ингосстрах", "Согаз" и "Альфастрахование" по итогам открытого конкурса застраховал запуск и эксплуатацию на орбите космических аппаратов "Экспресс-80" и "Экспресс-103", сообщает пресс-служба "Альфастрахования".

Конкурс был организован ФГУП "Космическая связь". Страховая сумма по аппарату "Экспресс-80" - 9,8 млрд рублей, по "Экспресс-103" - 9,9 млрд рублей. Срок действия полисов страхования - один год с момента запуска космических аппаратов. Запуск космических аппаратов запланирован на первое полугодие 2020 года.

"Космические аппараты предназначены для предоставления качественных услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных на территории России и зарубежных стран", - говорится в сообщении.

Гарантийный срок активного существования спутников - 15 лет. Совместный запуск двух космических аппаратов планируется осуществить на ракете-носителе "Протон-М" с космодрома Байконур.

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