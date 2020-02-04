В Ингушетии до конца года откроют лесоперерабатывающий комбинат

МАГАС, 4 февраля. /ТАСС/. Лесоперерабатывающий комбинат (ЛПК) "Мужичи" откроют до конца 2020 года в Сунженском районе Ингушетии. Предприятие будет производить доски, мебельные щиты и другую продукцию, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.

"Комбинат располагается на участке площадью 16 тыс. кв. м. Цель его работы заключается в организации непрерывного цикла перерабатывающего производства от получения первичного сырья (древесины) и его распила, до переработки и изготовления готовой продукции (брус, доска, мебельный щит, погонажные изделия). Полностью производство будет запущено до конца года", - приводит пресс-служба слова руководитель инвестиционного проекта Хасана Богатырева.

Как сообщается, с 2024 года предприятие должно выйти на плановую мощность 4800 кубометров готовой продукции в год, что позволит создать до 50 новых рабочих мест. Руководство республики намерено оказать поддержку предприятию.

"Если вы ставите оборудование такого класса, то какой смысл выпускать материал среднего или вовсе низкого качества, оно должно быть высоким, отвечать всем стандартам. Предприятию будет оказана поддержка со стороны руководства республики при условии, что компания наладит легальную и полностью прозрачную систему сбыта материалов и покажет себя добросовестным представителем бизнеса. Все должно быть легально, чтобы у людей, поставляющих лесоматериал, были гарантии оплаты, и учитывался официальный трудовой стаж для сотрудников предприятия", - цитирует пресс-служба главу региона Махмуда-Али Калиматова.

Уже завершены земляные работы, возведен забор и подключены электросети. Кроме того, оборудована линия по изготовлению мебельной доски, мебельного бруса и погонажных изделий, подключены станки и проведена пусконаладка. Начато строительство помещения под ленточную пилораму.

Общая площадь земель лесного фонда Ингушетии составляет 84,4 тыс. га, в том числе площадь, покрытая лесной растительностью, - 75,6 тыс. га. Смешанные широколиственные леса (дуб, бук, чинара) занимают площадь 140 тыс. га.