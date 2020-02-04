ВТО подтвердила отсутствие ограничений со стороны России на поставки украинских вагонов

МОСКВА/ЖЕНЕВА, 4 февраля. /ТАСС/. Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил отсутствие систематических нарушений правил организации со стороны РФ в споре с Украиной по поставкам России вагонов, в частности статей соглашения о технических барьерах в торговле. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Изучив все материалы дела, апелляционный орган [ВТО] признал, что в них не содержится достаточных фактов для того, чтобы признать меры Российской Федерации нарушением правил ВТО, в частности статей 5.1.1 и 5.1.2 (излишние препятствия для международной торговли - прим. ТАСС) соглашения ВТО о технических барьерах в торговле", - отмечается в сообщении.

Согласно выводам апелляционного органа, резкое снижение объемов импорта украинской железнодорожной продукции в Россию было связано не с действиями российских органов государственной власти, на чем настаивала Украина, а стало следствием иных, в том числе экономических, причин.

"Апелляционный орган подтвердил вывод третейской группы о том, что так называемое непризнание сертификатов на отдельную железнодорожную продукцию из Украины являлось нарушением указанного соглашения", - добавляют в Минэкономразвития.

В Минэкономразвития выразили удовлетворение указанным решением апелляционного органа.

Претензии Украины

При этом апелляционный орган ВТО удовлетворил ряд претензий Украины в споре с Россией о торговле вагонами и железнодорожным оборудованием, следует из доклада, опубликованного арбитрами в Женеве. В частности, в нем говорится, что России не удалось доказать, что "панель арбитров заблуждалась", вынося решения по ряду пунктов. В этой связи Апелляционный орган признал эти пункты действительными. В свою очередь, Украина не смогла подтвердить необъективность оценок третейской группы, сделавшей вывод, что Киев не представил доказательств "систематических препятствий со стороны России импорту украинского железнодорожного оборудования в Россию".

Апелляционный орган в итоге рекомендовал органу ВТО по разрешению споров "просить Россию привести свои меры, отраженные в данном докладе и докладе панели арбитров", и не соответствующие соглашениям ВТО, "в соответствие с обязательствами".

Тяжба продолжается с октября 2015 года. Киев запросил в ВТО о проведении консультаций с российской стороной в связи с введенной в РФ ее сертификацией закупаемого железнодорожного оборудования. В ноябре следующего года, ввиду отсутствия согласия, Украина попросила о рассмотрении данного вопроса третейской группой. Решение этой группы было опубликовано в июле 2018 года. В нем по ряду ключевых моментов была признана правота РФ. Однако по некоторым арбитры отдали предпочтение аргументации Украины. Обе стороны, независимо друг от друга, подали в августе и сентябре 2018 года апелляции на ряд пунктов решения арбитров, по которым у них возникли вопросы.