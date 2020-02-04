Эксперты: ипотечные каникулы и уровень ставок сохранят низкое значение долгов по ипотеке

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Возможность воспользоваться "ипотечными каникулами", снижающаяся кредитная ставка и возможность рефинансировать кредиты станут факторами, которые не дадут уровню просроченной задолженности в 2020 году значительно увеличится в сравнении с предыдущими периодами. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные российские рейтинговые агентства.

По данным ЦБ РФ, объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в рублях и валюте на 1 января 2020 года составил 72,5 млрд руб., сократившись на 0,4% за год.

"Сохранению низких показателей просрочки будут способствовать появление в 2019 году законодательно закрепленной возможности "ипотечных каникул", а также наличие у банков программ реструктуризации кредитов проблемных заемщиков", - комментирует младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Она отмечает, что в среднесрочной перспективе возможен выход на просрочку отдельных категорий заемщиков, взявших ипотеку в период бума 2017-2018 годов, однако значительный рост просроченной задолженности маловероятен в ближайшие 1-2 года.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень также прогнозирует, что низкий уровень просроченной задолженности по жилищным кредитам сохранится и в 2020 г. "Платежеспособность заемщиков будет поддерживаться снижением процентных ставок и рефинансированием ранее полученных кредитов. Негативным фактором, способным изменить ситуацию к худшему, может стать возобновление снижения реальных доходов населения", - считает аналитик.

Текущая ситуация с долгами на ипотечном рынке

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин отмечает, что данный уровень просроченных кредитов является минимальным за последние несколько лет. Он уточняет, что на сегодня доля просроченных долгов в совокупном ипотечном портфеле составляет чуть меньше 1% против 4% в потребительском кредитовании (по системе отчетности РСБУ), в период кризиса 2015 года уровень ипотечной просрочки превышал 1,7%.

"Ипотечный должник более ответственный, так как понимает, что стоит на кону. Интересно отметить, что среди таких должников фигурирует в 95% случаях лишь единственный причина пропуска платежа - финансовые временные трудности. Как правило, на их решение требуется в среднем 6 месяцев", - говорит он.

В ипотечную просроченную задолженность стали выходить все более молодые кредиты, взятые 1-2 года назад против ранее стандартного трехлетнего периода выхода на просрочку, отмечает генеральный директор коллекторского агентства "Долговой Консультант" Денис Аксенов.

"Неплатежи по ипотеке начались на волне массового спроса на кредиты на покупку жилья, в том числе не для проживания, а сдачи объектов недвижимости в аренду. В некоторых случаях из-за низкой ликвидности залоговых квартир заемщикам крайне сложно быстро продать их по рыночной цене для полного расчета с кредитором", - отмечает директор коллекторского агентства, добавляя, что в таком случае заемщик может перестать вносить платежи. Тогда кредиторы начинают судебные процессы, которые могут длиться несколько лет, и квартира на торгах уходит с дисконтом до 40% от первоначальной оценочной стоимости.