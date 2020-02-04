Reuters: Минюст США опрашивает партнеров Apple в рамках антимонопольного расследования

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции США наводило справки у партнеров американской компании Apple на предмет нарушения антимонопольного законодательства страны. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники в секторе разработки приложений, предназначенных для мобильных устройств, включая смартфоны Apple.

Агентство побеседовало с генеральным директором фирмы-разработчика одного такого приложения Mobicip Суреном Рамасуббой. Он сказал, что сотрудники Минюста, выполняющего также функции генеральной прокуратуры США, в ноябре прошлого года опросили его по поводу деталей сотрудничества с Apple. Mobicip, количество пользователей которого составляет около миллиона, позволяет родителям ограничивать время и контент, доступ к которому получают их дети при использовании смартфонов. Такие приложения также позволяют самим потребителям получать статистику по времени использования гаджетов.

Apple в июне 2018 года включила схожую функцию - Screen Time - в стандартную операционную систему ее телефонов iPhone и планшетных компьютеров iPad. Как информировал Рамасубба, в прошлом году разработка его фирмы была исключена на шесть месяцев из магазина приложений App Store за нарушение технических нормативов компании под руководством Тима Кука. Гендиректор Mobicip считает, что это нанесло его фирме значительный финансовый ущерб.

По данным агентства, сотрудники Минюста США опрашивали еще многих разработчиков, связанных деловыми отношениями с Apple. Газета The New York Times в апреле прошлого года информировала, что компания Кука стремится к монополии в области приложений, контролирующих время использования мобильных телефонов, и избавляется от конкурентов. На тот момент, как подсчитала газета, Apple лишила основного функционала или вовсе удалила из своего магазина приложений App Store 11 из 17 самых популярных подобных программ.

В июле 2019 года стало известно о том, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который занимается Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.