Bloomberg: США могут выйти из соглашения ВТО по правительственным закупкам

ТАСС, 4 февраля. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по правительственным закупкам. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, представители администрации видели черновую версию документа, который предполагает, что США выйдут из указанного соглашения, если оно не будет реформировано в соответствии с американскими интересами.

Соглашение ВТО по правительственным закупкам позволяет сделать более доступным рынок госзакупок страны для конкуренции со стороны иностранных компаний, а также увеличить прозрачность этой сферы. Выход США из договора будет означать, что остальные его участники, среди которых Великобритания, Япония, Южная Корея, Канада и ЕС, потеряют преференциальный доступ к американским тендерам в сфере госзакупок.

Агентство Блумберг считает, что такой шаг усложнит планируемые переговоры США по торговле с Великобританией и ЕС. По данным агентства, объем американского рынка правительственных закупок составляет около $837 млрд.