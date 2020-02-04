Молдавия надеется получить от России кредит на ремонт дорог в феврале-марте

КИШИНЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Молдавия ожидает получить от России кредит в $200 млн на ремонт национальных и региональных дорог уже в феврале-марте. Об этом президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу в эфире местного телеканала Moldova 1.

"Завершаются переговоры по получению кредита от Российской Федерации на строительство дорог. Первый транш может составить $200 млн. Надеемся, что деньги поступят уже в феврале-марте", - сказал Додон. По его словам, на эти средства будут отремонтированы 340 км национальных и региональных дорог в Молдавии, работы планируется начать в мае.

В конце прошлого года президент Молдавии сообщил, что Россия готова предоставить республике кредит в размере $500 млн на инфраструктурные проекты. Накануне молдавский премьер Ион Кику заявил, что этот вопрос он обсудил с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным на полях прошедшего на прошлой неделе в Алма-Ате форума стран Евразийского экономического союза. По словам Кику, правительствам двух стран предстоит проработать ряд технических деталей до подписания соглашения об открытии кредитной линии.

Обсуждение вопроса о кредите подтверждал также, будучи вице-премьером, Дмитрий Козак. При этом он отмечал, что РФ должна быть уверена, что эти деньги пойдут на пользу экономике Молдавии и позволят ей исправно выполнять обязательства по возврату долга.