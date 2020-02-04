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Структура ВТБ вышла из капитала Petropavlovsk

Ранее доля участия в компании была передана банку по сделке РЕПО

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Структура ВТБ - VTB Bank (Europe) SE - вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk, снизив свою долю владения с 9,06% (300 млн акций) до 0%. Об этом говорится в сообщении золотодобытчика, размещенном во вторник на сайте Лондонской биржи.

Ранее доля участия в компании была передана банку по сделке РЕПО. Таким образом, акции Petropavlovsk вернулись структурам Троценко после сделки с ВТБ в 2017 году.

Согласно информации на сайте золотодобытчика, структура VTB Bank (Deutschland) владела 9,06% акций компании. Она входит в VTB Bank (Europe) с конца 2017 года, когда группа ВТБ завершила реструктуризацию своих европейских подразделений.

Основные активы Petropavlovsk сосредоточены в Амурской области, где работают четыре предприятия горной добычи - Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын.

Мажоритарный акционер компании - Роман Троценко владеет 22,37% акций и облигаций Petropavlovsk, конвертируемые в 5,97% ценных бумаг. Второй крупнейший акционер золотодобытчика - структуры Prosperity с долей 15,23%.

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