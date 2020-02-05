РБК: операторы и банки нашли способ бороться с подменой номеров мошенниками

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Банки и мобильные операторы нашли способ бороться с подменой телефонных номеров мошенниками, которые звонят клиентам банков под видом финансовой организации, сообщает РБК со ссылкой на представителей банков и сотовых операторов.

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"Операторы мобильной связи - "МегаФон", МТС и Tele2 - разработали специальное технологическое решение, которое позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам", - приводит издание слова директора по предотвращению мошенничества и потерь доходов "МегаФона" Сергея Хренова.

Мошенники подменяют свои номера на официальные номера кредитных организаций, связываются с клиентами банка и обманным путем выводят деньги через их личные счета или же просто с карт. Как сообщает РБК, на долю социальной инженерии пришлось 97% всех случаев кражи денег у банковских клиентов в 2018 году.

По информации РБК, "ВымпелКом" (работает под брендом "Билайн") не раскрывает детали работы своего специально созданного сервиса против мошенников, но представитель компании Анна Айбашева отметила, что сервис работает со всеми крупными банками.

По данным издания, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, ВТБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и МТС Банк уже начали тестировать антифрод-платформы или же планируют это сделать.