WSJ: компания Macy's закроет 125 универмагов из-за конкуренции с онлайн-платформами

ТАСС, 5 февраля. Американская компания Macy's Inc, владеющая крупной сетью универмагов, планирует закрыть 125 магазинов в течение трех лет. Основной причиной такого решения является конкуренция со стороны онлайн-ритейлеров, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

Компания также сократит около 10% сотрудников и закроет несколько офисов. Стратегия, анонсированная главой Macy's Джеффом Дженнеттом, предполагает закрытие точек в крупных торговых центрах, оптимизацию производства и переключения фокуса на магазины сети, располагающиеся в небольших моллах. Кроме того, планируется модернизировать 100 магазинов в дополнение к 150 отремонтированным ранее.

"Наша цель - возродить универсальные магазины такими, какими они должны быть. Универмаги все еще являются важной частью рынка, вопрос только в том, правильно ли они устроены. Идея размещения разных товарных позиций и брендов под одной крышей все еще рентабельна", - цитирует Дженнетта The Wall Street Journal.

Он также рассказал о намерении развивать бизнес в сферах онлайн-торговли и сдачи в аренду недвижимости. В частности, планируется построить ряд офисных помещений на верхних этажах флагманского здания Macy's в Нью-Йорке. По словам Дженнетта, эти шаги позволят компании сэкономить до $1,5 миллиардов в год к концу 2022 года. После оптимизации Macy's будет управлять около 400 фирменными магазинами, 170 магазинами Bluemercury, специализирующимися на продаже косметической продукции, и 40 люксовыми универмагами Bloomingsdale's.

Четыре года назад компания уже объявляла о намерении закрыть 100 наименее прибыльных магазинов сети.